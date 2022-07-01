"العبودي" يرحل عن محبيه بعد أن طاف العالم تاركاً إرثاً من الأدب

صدر للشيخ محمد العبودي عشرات الكتب في مجال أدب الرحلات منها " إلى جنوب الشمال: بلاد السويد" ، فطاني أو جنوب تايلند ، راجستان: بلاد الملوك (من سلسلة الرحلات الهندية)، سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرور، رحلة في مالي وحديث عن ماضيها المجيد وحاضرها الجديد، حديث قيرغيزستان دراسة في ماضيها ومشاهدات ميدانية، زيارة رسمية تايوان، في غرب الهند (من سلسلة الرحلات الهندية)، أيام في فيتنام، غيانا وسورينام، في جنوب الهند (من سلسلة الرحلات الهندية)، المسلمون في لاوس وكمبوديا: رحلة ومشاهدات ميدانية، سياحة في كشمير، من أنغولا إلى الرأس الأخضر، الرحلة الروسية، بين الأوروغواي والباراغواي، كنت في ألبانيا، في جنوب الصين، أيام النيجر، كنت في بلغاريا، ذكريات من يوغسلافيا ، مقال في بلاد البنغال، جمهورية أذربيجان، مع المسلمين البولنديين، جولة في جزائر البحر الزنجى أو حديث عن الإسلام والمسلمين في جزر المحيط الهندي رحلات إلى موريشيوس ورينيون وجزر القمر وزنجبار وسيشل ، مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين، جولة في جزائر البحر الزنجي".