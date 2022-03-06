"العدل": 10 وكالات كل دقيقة عبر بوابة "ناجز"

وأشارت إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر "ناجز" تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، وبعد ذلك إضافة الوكيل، ثم تحديد مدة الوكالة، ثم اختيار بنود الوكالة، والمراجعة والاعتماد، وتكون مدة صلاحية الوكالة عامًا واحدًا بحد أقصى.