"العدل": 155 مليون ريال قيمة المزادات الإلكترونية منذ بداية العام

وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيله والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونياً لإتمام عملية البيع وإصدار موافقته المباشرة على الإفراغ.