"العروض الوهمية للعمالة المنزلية" و"أهمية الصحة النفسية للعاملين" على طاولة "سوق العمل"

ويحل مساء اليوم السبت، طارق العولقي الرئيس التنفيذي لشركة ترحاب لتجارب العملاء، إحدى الشركات التابعة لشركة سماسكو، للحديث عن أهم صور وأشكال الاحتيال باستغلال أسماء الشركات وطرق التعرف على الحسابات غير الحقيقية، كما تتطرق الحلقة لأسباب استهداف المستهلك السعودي على مختلف المستويات والأنشطة، بالإضافة إلى سبل تعامل الشركات عند استغلال علامتها التجارية من قِبَل المحتالين.