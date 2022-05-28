"العروض الوهمية للعمالة المنزلية" و"أهمية الصحة النفسية للعاملين" على طاولة "سوق العمل"

يناقش برنامج سوق العمل في حلقته العشرين، موضوع الإعلانات الوهمية لتقديم خدمات العمالة المنزلية، التي تنتحل أسماء كبرى شركات الموارد البشرية والاستقدام.
ويحل مساء اليوم السبت، طارق العولقي الرئيس التنفيذي لشركة ترحاب لتجارب العملاء، إحدى الشركات التابعة لشركة سماسكو، للحديث عن أهم صور وأشكال الاحتيال باستغلال أسماء الشركات وطرق التعرف على الحسابات غير الحقيقية، كما تتطرق الحلقة لأسباب استهداف المستهلك السعودي على مختلف المستويات والأنشطة، بالإضافة إلى سبل تعامل الشركات عند استغلال علامتها التجارية من قِبَل المحتالين.
وتستضيف الفقرة المستشارَ القانوني يزيد السكران للحديث عن الناحية القانونية وتوضيح صور وأساليب المحتالين، وأهمية التحقق من صحة العروض والمواقع الإلكترونية بالإضافة إلى الأنظمة والقوانين التي تكافح تلك الجرائم.
وفي فقرة الحدث، يستضيف البرنامج "طايل العضياني" عضو ومستشار الجمعية السعودية للموارد البشرية.
حيث ستتناول الفقرة ندوة "آثار التظلمات على الصحة النفسية في بيئة العمل" التي تقيمها الجمعية السعودية للموارد البشرية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يوم الاثنين القادم.
وسيتحدث "العضياني" عن المبادرة وأهدافها وأهمية تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، ويضيف عن جهود القطاعات المعنية لتعزيز في هذا الجانب، ويختتم حديثه بما ينبغي على المنشآت عمله للحفاظ على الصحة النفسية في مجال العمل.
وتتوالى فقرات البرنامج؛ حيث تتنوع ما بين موجز أخبار القطاع، وجديد الأرقام والإحصائيات، بالإضافة إلى سؤال الاستطلاع الميداني، الهادف إلى سماع صوت الشارع بخصوص كل قضايا وملفات قطاع الموارد البشرية.
جدير بالذكر أن برنامج سوق العمل هو المنصة الإعلامية الأولى في القطاع بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، والذي يعرض في العاشرة من مساء كل سبت على "روتانا خليجية".