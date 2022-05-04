"العصيمي" عن توقعاته لصيف المملكة: شديد الحرارة وأمطار على المرتفعات

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي: تشير التوقعات إلى سلبية شديدة لمعامل المحيط الهندي IOD الصيف القادم تزامنًا مع استمرار اللانينا والذي غالبًا ما يسبب صيفًا شديد الحرارة في السعودية ومنطقة الخليج والعراق والشام، وأمطار أعلى من معدلاتها في مرتفعات جازان وعسير وعمان.
وأضاف العصيمي في تغريدات على حسابه بتويتر، أن التوقعات تشير أيضًا إلى أمطار أقل من معدلاتها في مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة (المرتفعات الغربية)، كذلك ستكون فرص تطور المنخفضات الاستوائية ونشاط الموجات الشرقية ضعيفة -كما حدث الصيف الماضي- بسبب نشاط الرياح الموسمية المونسون الحديث عن الفترة الصيفية (يونيو- يوليو- أغسطس).