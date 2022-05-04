"العصيمي" عن توقعاته لصيف المملكة: شديد الحرارة وأمطار على المرتفعات

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي: تشير التوقعات إلى سلبية شديدة لمعامل المحيط الهندي IOD الصيف القادم تزامنًا مع استمرار اللانينا والذي غالبًا ما يسبب صيفًا شديد الحرارة في السعودية ومنطقة الخليج والعراق والشام، وأمطار أعلى من معدلاتها في مرتفعات جازان وعسير وعمان.