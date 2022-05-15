"العصيمي": موجات غبارية كثيفة تسبقها أجواء حارة.. والحرارة تلامس الـ 43

توقّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي، مرور جبهة باردة نشطة ممتدة من شرق سوريا وبالعراق والحدود الشمالية حتى الجوف، مساء اليوم مؤدية إلى تشكل عدة موجات غبارية كثيفة.
وأضاف العصيمي، في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه تسبق عبور الجبهة أجواء شديدة الحرارة في الجوف تصل 43 درجة مئوية، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة صور الأقمار الاصطناعية لمعرفة مسار وحركة الموجة الغبارية.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً في الرياح السطحية تصل سرعة الرياح معها 50 كم/ساعة؛ ما يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق: الشرقية، الرياض، جنوب المملكة، وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.