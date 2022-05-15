"العصيمي": موجات غبارية كثيفة تسبقها أجواء حارة.. والحرارة تلامس الـ 43

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً في الرياح السطحية تصل سرعة الرياح معها 50 كم/ساعة؛ ما يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق: الشرقية، الرياض، جنوب المملكة، وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وطقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.