"العطوي" يعتمد تقديم بداية الدوام الصباحي في جميع مدارس ينبع.. من الغد

ووجّه "العطوي" المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المحافظة؛ بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة "6:45" وبداية الحصة الأولى "7:00" صباحاً في مدارس البنين، والاصطفاف الصباحي في تمام الساعة "6:30" وبداية الحصة الأولى "6:45" صباحاً في مدارس البنات، موضحًا أن تقديم توقيت الدوام الصيفي يأتي من منطلق تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والحرص على سلامتهم.