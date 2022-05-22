محليات

"العطوي" يعتمد تقديم بداية الدوام الصباحي في جميع مدارس ينبع.. من الغد

وجّه المدارس بالتقيد بأوقات الدوام وفق التوقيت الزمني المحدد
"العطوي" يعتمد تقديم بداية الدوام الصباحي في جميع مدارس ينبع.. من الغد
مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي
سبق
سبق

اعتمد مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، تقديم بداية الدوام الصباحي في جميع مدارس المحافظة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية⁩ التابعة لها بنين- بنات اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

ووجّه "العطوي" المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المحافظة؛ بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة "6:45" وبداية الحصة الأولى "7:00" صباحاً في مدارس البنين، والاصطفاف الصباحي في تمام الساعة "6:30" وبداية الحصة الأولى "6:45" صباحاً في مدارس البنات، موضحًا أن تقديم توقيت الدوام الصيفي يأتي من منطلق تقديم الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والحرص على سلامتهم.

مدير تعليم ينبع
سليم بن عبيان العطوي
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