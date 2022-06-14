"العمري": "التعليم" تفتح أبواب المستقبل.. وخططها تدفع بالتنمية نحو الأمام

وأردف "العمري": إن أهمية التعليم في حياة الأفراد هي التي تصنع الفرق في المجتمعات وأردف "العمري": إن أهمية التعليم في حياة الأفراد هي التي تصنع الفرق في المجتمعات والأمم، وهي التي تدمر ثالوث هدم المجتمعات، الجهل والفقر والمرض؛ فالتعليم أولوية تصطف خلفها كل مقومات التنمية، ولن تكون تلك المقومات والإمكانات قوية مع ضعف التعليم، والعكس صحيح. ونحن بفضل الله نعيش في دولة تولي التعليم أهمية كبيرة إدراكًا منها بأثره البالغ في نهضتها، والاستثمار في إنسانها، بتمكينه وفق قيمه معرفيًّا وسلوكيًّا ومهاريًّا.. ولن يكون هذا التمكين إلا بتخطيط يستفيد من الماضي، يدرس الحاضر، ويستشرف المستقبل.