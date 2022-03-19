"الغامدي": "سد وادي فاطمة" خرساني ثقلي به 8 بوابات و5 صفارات إنذار

وأبان أن أعمال "قبل الموسم" تشمل العمل على الصيانة المستمرة لأبواب السدود، ومجسم السدود، وإزالة الطمي من حوض السد، وإزالة جميع الشوائب التي تعيق مجرى المياه. وقد تم إزالة كمية رسوبيات من حوض التخزين بكمية (576.000 م3)، وعقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى، ووضع فرضيات وخطط طوارئ لجميع الأحوال والظروف، والاتصال المباشر معهم مستمر على مدار العام، والـ24 ساعة؛ للاستجابة الفورية لأي حالة طارئة، إضافة إلى إرسال تقارير دورية للوزارة، ونشر رسائل توعوية وتحذيرية لأفراد المجتمع للمواقع لتجنب الاقتراب منها والابتعاد عنها خلال موسم الأمطار، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات الإعلامية.