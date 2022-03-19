"الغامدي": "سد وادي فاطمة" خرساني ثقلي به 8 بوابات و5 صفارات إنذار

اعتبرت إمارة منطقة مكة المكرمة سد وادي فاطمة بمحافظة الجموم أحد المعالم في المنطقة.
ويقع السد على وادٍ كبير من أودية تهامة في منطقة مكة المكرمة، وهو وادي فاطمة (أبو حصاني)، الذي كان يسمى قديمًا بـ (بطن مر) و(مر الظهران)، ويبلغ طوله 210 كم، ومتوسط انحداره 7 م/ كم، ويجري من الشرق للغرب بادئًا من أعالي السراة قرب الطائف، ويصب في الخمرة الواقعة جنوب جدة، وهو وادٍ خصب وفير الماء، وبه العديد من القرى، أهمها الجموم.
وأُقيم في الوادي سدٌّ ضخم في عام 1405هـ الموافق 1985م؛ لتغذية المصادر الجوفية لمياه الآبار، وتأمين مياه الشرب لمحافظة جدة، وذلك بتغذية الآبار التي تم حفرها في منطقة خلف السد، وتغذية محطة القشاشية.
وكان للسد دور مهم لتأمين المياه قبل إنشاء محطة التحلية لمدينة جدة. ولا يزال السد يؤدي دورًا كبيرًا في تأمين المياه لمدينة جدة ومكة والقرى المجاورة للسد.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن نوع السد خرساني ثقلي، وطوله الكلي 600 متر، ومساحة منطقة التجميع 3091 كيلومترًا مربعًا، ويخزن 20 مليون متر مكعب، وطول المفيض 441 مترًا، وارتفاع المفيض 15 مترًا.
ويوجد في السد ثماني بوابات، وأعلى معدل للتصريف هو 2616 مترًا مكعبًا في الثانية، وخمس صفارات إنذار موزعة بطول الوادي، تهدف لتحذير السكان ومَن هم أسفل السد بأن البوابات سيتم فتحها حفاظًا على سلامتهم من الأخطار المحتملة.
وأبان أنه يتم التحكم في المنسوب عن طريق برنامج لفتح البوابات، ويتم تطبيقه بعد التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، مثل المحافظة والدفاع المدني.
وأكد "الغامدي" أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة يشارك ضمن اللجان الخاصة بدرء مخاطر السيول، المكوَّنة من لجنة التعديات والدفاع المدني والبلديات، وذلك بالتأكد من خلو الأودية من العوائق التي تغيِّر مجري السيل الطبيعي قبل موسم الأمطار؛ إذ تقوم وزاره البيئة والمياه والزراعة بعمل سدود الحماية للمدن والقرى التي تقع على مجاري الأودية.
وأضاف بأن الوزارة تحرص مع العديد من الجهات المهنية على الاستعدادات للحالة المناخية قبل موسم هطول الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجموم والشركة المشغلة لصيانة السد؛ إذ يتم التأكد من الحالة الإنشائية للسد، وأن البوابات تعمل بشكل ممتاز، ومستوى منسوب المياه بحوض السد.
وأكد فاعلية خطة الطوارئ التي وُضعت من قِبل فريق عمل مختص، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى، وتحتوي على مراحل "قبل وأثناء وبعد موسم الأمطار".
وأبان أن أعمال "قبل الموسم" تشمل العمل على الصيانة المستمرة لأبواب السدود، ومجسم السدود، وإزالة الطمي من حوض السد، وإزالة جميع الشوائب التي تعيق مجرى المياه. وقد تم إزالة كمية رسوبيات من حوض التخزين بكمية (576.000 م3)، وعقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى، ووضع فرضيات وخطط طوارئ لجميع الأحوال والظروف، والاتصال المباشر معهم مستمر على مدار العام، والـ24 ساعة؛ للاستجابة الفورية لأي حالة طارئة، إضافة إلى إرسال تقارير دورية للوزارة، ونشر رسائل توعوية وتحذيرية لأفراد المجتمع للمواقع لتجنب الاقتراب منها والابتعاد عنها خلال موسم الأمطار، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات الإعلامية.
وأضاف بأن من الأعمال "أثناء الموسم": التواصل المستمر مع مركز الأزمات والكوارث بمقام إمارة المنطقة، والتواصل المستمر مع الدفاع المدني والأمانات والبلديات بالمحافظات، والتواصل المستمر مع 911 في الحالات الطارئة، والتواصل المستمر مع الوزارة ووسائل الإعلام لإيصال الرسائل التوعوية والتحذيرية لأفراد المجتمع، وكل ذلك على مدار 24 ساعة طوال فترة الحدث، ووجود فريق عمل ميداني على مدار 24 ساعة بالتواصل مباشرة مع غرفة العمليات بالفرع والجهات الحكومية بالمحافظة.
وذكر أن أعمال الفرع "بعد هطول الأمطار" تتضمن: القيام بأعمال المكافحة المكثفة لنواقل الأمراض بالسدود والحظائر والمزارع والمستنقعات والمرامي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كلٌّ فيما يخصه؛ لتحقيق النجاح والإنجاز، وضمان سلامة أفراد المجتمع، والاستمرار بأعمال الصيانة الدورية والمكثفة للسدود من قِبل المقاولين تحت إشراف ومتابعة مستمرة من المختصين بفرع ومكاتب الوزارة بالمنطقة؛ إذ يقوم الجهاز الإشرافي على سد وادي فاطمة بأعمال الصيانة (مثل إزالة الرسوبيات، صيانة بوابات السد والتأكد من عمل جهاز الإنذار).. إلخ، بشكل دوري، إضافة لما تم اتخاذه من إجراءات من التعديات على بطون الأودية ومجاري السيول من قِبل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، بمشاركة إدارة تنفيذ شبكات السيول بأمانة العاصمة المقدسة، والدفاع المدني بمحافظة الجموم، وبلدية محافظة الجموم؛ لحصر جميع التعديات والمخاطر المحتملة.