"الغذاء والدواء" تترأس اجتماعاً عربياً وتناقش خطة لدراسة 25 مشروع مواصفة للأجهزة الطبية

وعُقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بمركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين من ممثلي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين ومملكة البحرين ودولة الكويت والجمهورية اليمنية ومركز المواصفات في المنظمة.