"الغذاء والدواء" تحدّد المواصفات الواجب توافرها بجهاز قياس ضغط الدم

ونصحت الهيئة بضرورة التأكّد من أن يكون الجهاز مرخصاً من قِبلها قبل الشراء عن طريق تطبيق "طمني"، واستشارة الطبيب أو الممارس الصحي حول النوعية المناسبة للحالة المرضية، وقراءة كتيب الإرشادات، والتأكّد من وضوح شاشة العرض لقراءة البيانات بسهولة، والتأكد كذلك من مقاس الرباط الذي يستخدم على اليد عند استخدام الجهاز لضمان قراءة دقيقة.