"الغذاء والدواء" تحدّد المواصفات الواجب توافرها بجهاز قياس ضغط الدم

احتفالا باليوم العالمي لضغط الدم، نشرت هيئة الغذاء والدواء تعريفاً بجهاز قياس الضغط، والمواصفات الواجب توافرها فيه، لتتبع القراءات ومعرفة القياسات الطبيعية.
وأوضحت الهيئة في إنفوغرافيك على حسابها بتويتر، أن الجهاز الإلكتروني لقياس ضغط الدم هو عبارة عن جهاز طبي لمعرفة ما إذا كان مستوى الضغط في الحدود الطبيعية أم لا، ناصحة مرضى الضغط بضرورة اقتنائه بالمنزل دوماً.
ونصحت الهيئة بضرورة التأكّد من أن يكون الجهاز مرخصاً من قِبلها قبل الشراء عن طريق تطبيق "طمني"، واستشارة الطبيب أو الممارس الصحي حول النوعية المناسبة للحالة المرضية، وقراءة كتيب الإرشادات، والتأكّد من وضوح شاشة العرض لقراءة البيانات بسهولة، والتأكد كذلك من مقاس الرباط الذي يستخدم على اليد عند استخدام الجهاز لضمان قراءة دقيقة.