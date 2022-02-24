"الغذاء والدواء" تحذر: تناول "المرة" بكثرة يؤذي القلب والكلى والحوامل

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام مادة المُر (المرة) بكميات كبيرة لما لها من تأثير سلبي على جهازي "القلب والكلى".

وحذرت "الهيئة" من استخدامها للنساء الحوامل، إذ يعتبر محفزًا لانقباضات الرحم مما قد يتسبب بالإجهاض وحدوث نزيف، كما يجب التوقف عن استخدامه قبل العمليات الجراحية بأسبوعين، لأنه قد يخفض مستوى السكر في الدم، كذلك عند الاستخدام بكميات عالية قد يتسبب بعدم انتظام ضربات القلب والتهابات في الكلى، ولا يستخدم للمرضع، وخلاف ذلك تكون الكميات المسموحة 4 - 2 جرام كحد أقصى في اليوم الواحد.

وبيّنت أن "المرة" تتعارض مع الأدوية التي تخفض مستوى السكر بالدم، مما قد يتسبب في تخفيض مستوى السكر بالدم، أيضاً مع دواء الوارفارين "warfarin" المضاد لتخثر الدم، مما قد يتسبب بحدوث الجلطات.

يذكر أن المُر أو ما يعرف محلياً بـ(المرة)، هي مادة شبه صمغية تتكون من مزيج يفرز من سيقان شجرة البلسان، وتعد دول الخليج والصومال موطنه الأصلي، ويستخدم عادةً في الطب البديل كمادة قابضة لالتئام قرح اللثة والمعدة والأمعاء والجروح الجلدية السطحية، وكغسول مطهر للفم، كما يستخدم لتخفيف أعراض البرد والسعال.