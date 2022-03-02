"الغذاء والدواء" توضّح حقيقة ادعاء خطورة تفاعل الملح مع الليمون

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء الادعاءات التي أثيرت أخيراً بأن تفاعل الملح مع الليمون وظهور اللون البنفسجي يسبّب الأمراض.

وأوضحت الهيئة أن ظهور اللون البنفسجي في المقطع المتداول ناتجٌ من تأثير حمض الستريك الموجود طبيعياً في الليمون، إذ يطلق أيونات اليود من الملح التي بدورها تحول الملح إلى اللون البنفسجي عند اختلاطها بالنشا، مثل ماء الأرز والبطاطس.

وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن إضافة اليود إلى ملح الطعام هو لغرض الحد من حالات نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية، طبقاً لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية المعتمدة.

ونصحت الهيئة بعدم زيادة استهلاك الملح بأنواعه كافة التي قد تُصيب بأمراض ارتفاع ضغط الدم.