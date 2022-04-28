"الغذاء والدواء": خلط الكريمات الطبية بكميات عشوائية يعرض لأضرار خطيرة

وأشارت الهيئة إلى أنه درج بين العامة استعمال ما يعرف بالخلطة الثلاثية بغرض تبييض البشرة وهي خلطة تركيبية يتم فيها خلط ثلاثة أنواع من الكريمات داخل المنزل وتحتوي على الهيدروكورتيزون وهيدروكينون.