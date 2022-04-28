"الغذاء والدواء": خلط الكريمات الطبية بكميات عشوائية يعرض لأضرار خطيرة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن خلط الكريمات الطبية بكميات عشوائية بدون إشراف طبي قد يعرض لأضرار خطيرة.
وأشارت الهيئة إلى أنه درج بين العامة استعمال ما يعرف بالخلطة الثلاثية بغرض تبييض البشرة وهي خلطة تركيبية يتم فيها خلط ثلاثة أنواع من الكريمات داخل المنزل وتحتوي على الهيدروكورتيزون وهيدروكينون.
وأكدت الهيئة أن تلك الخلطة عند دهانها بكميات عشوائية وبدون إشراف طبيب تتسبب في تفاقم حب الشباب وترقيق البشرة واسمرارها والتهاب في بويصلات الشعر وتهييج الجلد الناتج عن رد فعل تحسسي.
ودعت الهيئة إلى تجنب استخدام الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون بدون إشراف الطبيب لما لها من أعراض جانبية خطيرة عند استخدامها بطريقة خاطئة.
وبينت الهيئة على أنه يجب استخدام الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون لمدة معينة ويتم إيقافها بالتدريج لتجنب الأعراض الجانبية.