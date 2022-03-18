"الغذاء والدواء": علاج حساسية الطعام هو تجنب المكونات المسببة لها

يُذكر أن "الهيئة" تنفذ حاليًا حملة توعوية بعنوان "يناسبك ما يناسبني" للتوعية بحساسية الطعام، والمكونات المسببة لها، وأعراضها، ومحفزات التحسس، وأبرز النصائح حول ذلك للوالدين في حال إذا كان الطفل يعاني من حساسية الطعام؛ إخباره بالمكون الغذائي التي يتحسس منها وتعريفه عليها وتعويده على قراءة بطاقة المكونات على عبوات الأطعمة أو وسؤال مقدمي الطعام عن مكوناته قبل أن يتناوله.