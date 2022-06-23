"الغذاء والدواء": منتجات الحليب الـ"شبيه" آمنة ومكوناتها تخضع للوائح الفنية والمواصفات

حددت هيئة الغذاء منتجات الألبان والحليب التي يطلق عليها "شبيه" باعتبارها المنتجات التي يتم فيها الإبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية، مثل شبيهة القشدة، وشبيه الحليب المبخر، وشبيهة الجبن.