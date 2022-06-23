"الغذاء والدواء": منتجات الحليب الـ"شبيه" آمنة ومكوناتها تخضع للوائح الفنية والمواصفات

حددت هيئة الغذاء منتجات الألبان والحليب التي يطلق عليها "شبيه" باعتبارها المنتجات التي يتم فيها الإبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية، مثل شبيهة القشدة، وشبيه الحليب المبخر، وشبيهة الجبن.
وأضافت الهيئة أن أسباب إبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية كونها أقل تكلفة من دهن الحليب، مما يؤثر في السعر النهائي للمنتج.
ورداً على تساؤل حول مأمونية منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها شبيهة أفادت الهيئة بمأمونيتها لأن كل المنتجات المستخدمة فيها تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.
وحول شبب التسمية بـ"الشبيهة" أفادت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر بأن التسمية جاءت لزيادة تمكين المستهلك من اختيار المنتجات الأنسب له بكل يسر وسهولة.