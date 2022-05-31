الغرامات أكثر من 2.7 مليون.. "الضمان الصحي" يُصدر 14 مخالفة ضد شركات التأمين

وأضاف المجلس أن تلك القرارات كانت نتيجة مخالفة عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، والتي يحرص المجلس على تطبيقها انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي في ظل سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز الجودة والكفاءة وتمكين المستفيدين للحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين.