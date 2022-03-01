الفائز بتصميم كأس السعودية لمجموعة 1351: هكذا كانت رحلتي للفوز

أعرب المصمم أحمد بن بوبح، عن سعادته الغامرة بتحقيق الفوز بالمركز الأول في مسابقة تصميم كأس السعودية 2022 لمجموعة كأس 1351، موضحًا أن خلفيته التصميمية مختلفة عن بقية المشاركين، مما جعل تصميمه لكأس السعودية يخرج مميزًا، حيث لفت الأنظار وحصد المرتبة الأولى.

وقال "بن بوبح": اعتدت تصميم الشعارات وهذه المرة الأولى التي أصمم فيها كأساً، واستوحيت الفكرة من تصميم الكأس كشعار بأبعاد ثلاثية مختلفة بحيث يلتف ويشبه الكأس، كما أنني قمت بتوظيف فكرة تبسيط شعار المملكة (السيفين والنخلة)؛ التي كانت منذ أربع سنوات في تصميم الكأس، فكانت النتيجة مميزة نالت استحسان الجميع وأهلتني للفوز.

وأضاف: قبل التكريم التقينا الأميرة نورة الفيصل؛ وهي مصممة عالمية أعطتنا الكثير من الملاحظات التي استفدنا منها، ثم جاء التكريم من قبل الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وهو أسعد يوم في حياتي.

وبخصوص توقعاته لتحقيق هذا المركز؛ أشار "البوبح" إلى أنه أحب خوض التجربة، غير أنه لم يكن يتوقع الفوز بالمركز الأول؛ خاصة أن المشاركين لهم باع طويل في تصميم الكؤوس.

وكشف البوبح أن بداياته كانت في عام 2007 عن طريق دورة في برنامج (الفوتوشوب) مجانية بأحد مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ثم في عام 2010؛ درس بكالوريوس تصميم في الجامعة الدولية اللبنانية، وكان أول عمل له هو الالتحاق بمؤسسة صحافية، حيث عمل على المحتوى الترفيهي الرقمي، وبعدها دخل عالم اليوتيوب وتقديم المحتوى وقدم أربع حلقات في برنامج "صاحي".

وذكر أنه يعمل الآن في جميع مجالات التصميم (المجوهرات والشعارات والمنتجات والأزياء وغيرها)، مؤكداً أن الإبداع هو من يقوده لطرق كل هذه الأبواب، وأنه يجد نفسه في كل مجال إبداعي، واصفاً المصمم بـ"حلّال المشاكل".

وحول فكرة تبسيط شعار المملكة؛ قال البوبح: في عام 2018 فكرت في رسم الشعار بطريقة جداً بسيطة يسهل على الأطفال رسمها، فأنا أؤمن بمقولة (الأقل أكثر)، وقد وجدت الفكرة قبولاً كبيراً وإشادات واسعة كان آخرها من الأميرة نورة الفيصل، وهي شهادة أعتز بها لأنها أتت من مصممة محترفة وعالمية».

جدير بالذكر أن مسابقة تصميم كأس السعودية 2022 تهدف لاكتشاف القدرات الوطنية في مجالات التصميم الصناعي، وتمكّن المهتمين والمبدعين في المجال محلياً وعالمياً.