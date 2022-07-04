الفارق بين شروط الأهلية والاستحقاق.. "حساب المواطن" يوضِّح

أوضح "حساب المواطن" الفارق بين الأهلية والاستحقاق، وشروطهما، وذلك عبر حسابه على "تويتر" بعد إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج، الذي أُنشئ في الأساس لحماية الأُسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقَّع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.