الفضاء والقمر وشبكة G6.. "بولتيكو" تقرأ في آفاق زيارة "بايدن" للسعودية

وأضافت الصحيفة أنه خلال الفترات الماضية، زار وزراء سعوديون واشنطن من الشؤون الخارجية والدفاع إلى التجارة والاستثمار والبيئة، كما شهدت الرياض أيضًا زيارات من وفود أمريكية رفيعة المستوى، وأرسل المسؤولون الأمريكيون إلى الشركات الأمريكية ما مفاده القيام بأعمال تجارية في المملكة.