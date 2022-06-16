الفضاء والقمر وشبكة G6.. "بولتيكو" تقرأ في آفاق زيارة "بايدن" للسعودية

ذكرت صحيفة "بولتيكو" الأمريكية، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، الشهر المقبل، ستشهد تعاونًا كبيرًا بين البلدين الحليفين في العديد من المجالات.
وقالت إن الجانبين سيكشفان النقاب عن شراكة أوسع نطاقًا، تتضمن اتفاقيات في مجالات مهمة كالطاقة النظيفة والفضاء والاستثمار الاقتصادي والسيبراني، إلى جانب مشاريع طموحة، مثل حفر المياه من القمر، إلى رسم خرائط الفضاء لتطوير شبكة 6G.
وتابع التقرير أن الرئيس الأمريكي بمجرد توليه منصبه بعد الانتخابات الرئاسية، اتصل بالملك سلمان بن عبدالعزيز، ووصفها الجانبان بأنها محادثة دافئة وتطلعية.
وأضافت الصحيفة أنه خلال الفترات الماضية، زار وزراء سعوديون واشنطن من الشؤون الخارجية والدفاع إلى التجارة والاستثمار والبيئة، كما شهدت الرياض أيضًا زيارات من وفود أمريكية رفيعة المستوى، وأرسل المسؤولون الأمريكيون إلى الشركات الأمريكية ما مفاده القيام بأعمال تجارية في المملكة.
وأوضحت: عقد وزير المالية السعودي منتدى لمدة يومين في واشنطن مع قادة الأعمال، حول كيفية قيام البلاد بإجراء تغييرات تنظيمية لاستيعاب الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأجنبية".