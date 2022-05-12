الفلكي "السعدون": موسم الثريا يبدأ اليوم تزامنًا مع دخول الصيف وارتفاع الحرارة

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون: يبدأ موسم الثريا اليوم الخميس، تزامنًا مع دخول فصل الصيف الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف "السعدون" في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن للثريا ثلاثة منازل من منازل القمر، وعدد أيام كل منزلة 13 يومًا؛ أولها منزلة (الشرطين) التي تبدأ الخميس وتستمر حتى 24 مايو، والثانية (البطين) وتبدأ من 25 مايو إلى 6 يونيو المقبل.
وذكر أن المنزلة الثالثة هي (الثريا) التي تبدأ من 7 يونيو المقبل إلى 19 من الشهر ذاته، وبها يطلع نجم الثريا فجرًا، وتنتهي فترة كنة الصيف.
وبيّن أن المنزلتين الأولى والثانية هما نجمان يقعان في برج الحمل، والمنزلة الثالثة هي نجم الثريا ويقع في برج الثور.
وأشار إلى أن وقت موسم الثريا هو الذي يأتي مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ حيث يبلغ متوسط الدرجات العليا في منتصف النهار ما بين 38 و41 درجة مئوية، أما الدرجات الصغرى فيبلغ متوسطها ما بين 24 و30 درجة مئوية.
وبيّن أنه تسيطر على الكويت رياح شمالية غربية متوسطة السرعة، تنشط أحيانًا، وتزداد سرعتها إلى ما فوق 40 كيلومترًا في الساعة؛ مما يتسبب في حدوث زوابع ترابية تسمى رياح البارح الصغير.