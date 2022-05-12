الفلكي "السعدون": موسم الثريا يبدأ اليوم تزامنًا مع دخول الصيف وارتفاع الحرارة

وأضاف "السعدون" في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن للثريا ثلاثة منازل من منازل القمر، وعدد أيام كل منزلة 13 يومًا؛ أولها منزلة (الشرطين) التي تبدأ الخميس وتستمر حتى 24 مايو، والثانية (البطين) وتبدأ من 25 مايو إلى 6 يونيو المقبل.