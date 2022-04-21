الفلكي "هندي": عيد الفطر المبارك الاثنين 2 مايو في أغلب الدول الإسلامية

تبدأ دورة القمر الفلكية من ولادة الهلال إلى الولادة التالية، فيما يعد الكسوف الظاهرة المُشاهدة لتلك العملية لذلك يولد الهلال بعد الكسوف مباشرة.
وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، لـ "سبق": رمضان هذا العام سينتهي بكسوفٍ جزئي للشمس غير مُشاهد من السعودية والوطن العربي، يحدث في مساء يوم 29 رمضان (30 إبريل)، حيث تنتهي دورة قمر رمضان الفلكية.
وأضاف: الكسوف الساعة 11 ليلاً بتوقيت السعودية، مما يعني ولادة هلال شوال بعد غروب شمس يوم التحري 29 رمضان، مما يجعل رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم، لعدم توفر شرطي الترائي وهما ولادة الهلال قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد الشمس.
وتابع الفلكي "هندي": "بناءً على القاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال أن يتم الشهر ثلاثين يومًا، لذا سيكون الأحد المتمم لشهر رمضان هذا العام في السعودية".
وأشار إلى أن الدول التي تتحرى الهلال يوم الأحد (1 مايو) فإن الرؤية ستكون ممكنة في أغلب الدول ما عدا شرق آسيا، لذا سيصادف يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر المبارك في أغلب الدول الإسلامية، ويستمر شهر شوال 29 يومًا، ينتصف بخسوف للقمر مُشاهد بشكلٍ جزئي من غرب السعودية.