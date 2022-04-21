الفلكي "هندي": عيد الفطر المبارك الاثنين 2 مايو في أغلب الدول الإسلامية

وأشار إلى أن الدول التي تتحرى الهلال يوم الأحد (1 مايو) فإن الرؤية ستكون ممكنة في أغلب الدول ما عدا شرق آسيا، لذا سيصادف يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر المبارك في أغلب الدول الإسلامية، ويستمر شهر شوال 29 يومًا، ينتصف بخسوف للقمر مُشاهد بشكلٍ جزئي من غرب السعودية.