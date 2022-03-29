الفنانة التشكيلية الكفيفة نورة مجرشي تقدم لوحة فنية للأمير خالد الفيصل

قدّمت الفنانة التشكيلية الكفيفة نورة حمود مجرشي لوحة فنية من عملها لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، خلال زيارته لجامعة الفيصل بالرياض، والتي سبق وأن شاركت بأعمالها في سباقات الفروسية، وطلبت من الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية لقاء الأمير خالد الفيصل وتقديم لوحاتها له.
وأشاد الأمير خالد الفيصل بموهبتها، والتي تحدّت من خلالها كل الصعوبات وتخطتها، واستطاعت أن تتفوق وتبدع في مجال الفن التشكيلي، مؤكداً سموه أن على الإنسان التحلي بالعزيمة والإرادة لتتحقق أهدافه.
من جهتها، عبّرت الفنانة "مجرشي" عن شكرها للأمير خالد الفيصل على كلماته وتحفيزه لها، وعلى هذه اللفتة غير المستغربة من سموه.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير خالد الفيصل لجامعة الفيصل، حيث يكرّم سموه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام في الرياض.
كما قدمت له الفنانة هيلة السهلي لوحة فنية.