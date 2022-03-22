"القاضي": بيوت وقصور "ينبع التاريخية" استقبلت ملوكاً وزعماء في أزمنة مختلفة

وتابع: "خصصت الدور الكبيرة في ينبع آنذاك مقراً للاجتماعات وصالونات أدبية لرجالات وأعيان ينبع وكانت عامرة بالناس يتبادلون ويتحدثون في ما بينهم عن شؤون الحياة المختلفة والنواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها ويستقبلون فيها الضيوف من الأعيان والوجهاء القادمين من مناطق جدة ومكة والمدينة والقصيم وغيرها ومن الدول الأخرى في مواسم الحج والعمرة كالشام ومصر وبلاد المغرب، في حين أزيلت بعض من هذه الدور بحكم توسعة المدينة والتطور العمراني الذي شهدته المنطقة، بينما هناك الكثير من الدور ما زالت موجودة، إذ رمم البعض منها والبعض يحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم، وإن أشهر الدور في ينبع تتمثل في قصر النيل ويقع في الغرب من الميناء وهو وقف للحرم النبوي الشريف إذ أزيل في السبعينات الهجرية".