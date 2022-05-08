"القحطاني": الخطة الاستراتيجية لجامعة جازان من صناعة أبنائها

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الخطة الاستراتيجية للجامعة هي من صناعة أبنائها، مشيرًا إلى أن نجاح أي خطة استراتيجية يعتمد على إشراك أفراد المؤسسة في إعدادها، ووجود جهاز متابعة لها، فيما ستكون شكلية ومحفوظة على الأوراق إذا لم تنجز من قبل أبناء المؤسسة.