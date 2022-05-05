"القحطاني": لا توجد خطط تليق بحجم تشغيل مطار جدة.. وأمامنا موسم "الحج"

وعن عدم تقديم تعويضات مناسبة للمسافرين في حال تأخر الرحلات؛ تساءل الكاتب عمر القحطاني قائلًا: "ما هو الدور الرقابي على الشركات في تنفيذ هذه التعويضات وإيصالها"؛ مبينًا أن لوائح المتضررين وتعويضاتهم هي لوائح ليست خاصة بالمملكة؛ حيث إن قطاع الطيران قطاع مشترك على مستوى العالم، ويقدم عددًا من اللوائح للشركات المُشَغّلة في تقدير المسافرين، وتقديم التعويضات لهم في حال حصول أي تعثر؛ واليوم شاهدنا كثيرًا من المبادرات من شركاتنا الوطنية وعلى رأسها "طيران ناس" في تعويض المسافرين المتضررين، في حادثة التأخر التي حصلت في مطار الملك عبدالعزيز. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كفاءة شركاتنا الوطنية وقياداتها في تنفيذ اللوائح المعتمدة من الجهات الرقابية في المملكة.