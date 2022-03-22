"القحطاني": 5 أسباب للخلافات الزوجية.. وهذه هي الحلول

ثم يعدد "القحطاني" 5 أسباب رئيسية للخلافات، ويقول: "لعل من أبرز تلك الأسباب وأكثرها شيوعاً التي قد تعود للزوج أو الزوجة أو كلاهما؛ الآتي:

- الشك: وهو شعور يعكس عدم الثقة بالطرف الآخر لبوادر وإرهاصات تنم عن عدم ارتياح كل منهما إلى الآخر في مواقف حقيقية يتم تفسيرها على نحو سلبي ليس لها دلائل واقعية للوقوع في دائرة سوء الظن والاتهام بالخيانة فتصبح حياتهما جحيماً لا يطاق وتدب الخلافات بينهما كلما تكررت تلك المواقف التي تثير الريبة.

- إهمال الحقوق والواجبات بين الزوجين: فكلا الزوجين لهما حقوق وواجبات اتجاه كلٍ منهما للآخر، فالزوجة لها حق المعاشرة بالمعروف، والنفقة عليها، عدم حرمانها من حقها في التملك والتصرف في مالها وحفظ سرها وعدم منعها من زيارتها لأهلها. وفي المقابل للزوج حق طاعته - إلا فيما يعصي الله - وحفظه في نفسه وماله في غيابه وحضوره. وحين يقصر أحدهما في حق الآخر يتولد شعور بعدم الرضا والاستياء وحين يتم الإفصاح عن هذه المشاعر السلبية يتبادل الزوجان الاتهامات ويلوح أحدهما بترك المنزل وقد يفعله.

- تدخل الأهل بين الزوجين: تتعدد أسباب تدخل الأهل (أهل الزوج أو الزوجة)، ففي الغالب يكون التدخل بدافع الحرص فيكون ضررًا من حيث أرادوا النفع لذلك يلجأ الزوج أو الزوجة لهم عند وقوع أدنى مشكلة والتي كان بالإمكان حلها بقدر من الروية والتعقل بعيداً عن الاعتمادية التي نشأت من ضعف الإرادة والميل للاعتمادية المطلقة الأمر الذي يفقد الحياة الزوجية خصوصيتها وربما الاستسلام الكامل للأهل يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية وتعثرها في كل مرة يكون فيها محاولات للإصلاح.

- نمطية الحياة: النمط المعيشي الواحد والمستمر دون أن يكون هناك تجديد يدرك كلا الزوجين أهميته ويشتركان معاً في التخلص منه هو مدعاة لسيطرة الملل ولنشوء الخلاف بينهما؛ فحين يتخذ كل من الزوجين حلاً أو حلولاً منفردة كخروج الزوجة المستمر من البيت وحضور المناسبات هروباً وانسحاباً أو يكون هذا التصرف من جانب الزوج الذي يقضي الساعات الطوال خارج المنزل وحتى وقت متأخر من الليل.

- الوضع المالي للزوجين: قد يجد الزوج صعوبة في تأمين طلبات الأسرة من الأساسيات أو أحيانًا الكماليات وقد يكون الزوج تحت تأثير تراكم ديون مالية لا يقوى على سدادها في وقت تطالبه الزوجة بتأمين ما ينقصهم أو ما تطمح له من الوصول إلى وضع يمكنهم من مسايرة الآخرين.

- كما أن هناك أسباباً أخرى متعددة ولعل ما ذُكر هو أبرزها وأكثرها شيوعاً. حيث هناك خلافات بسبب عدم التوافق الجنسي بكافة أشكاله المختلفة، ومن ذلك عدم احترام الرغبة الجنسية. كذلك الغيرة، والاختلاف على الرغبة في الإنجاب وفي طريقة تربية الأبناء (كالتذبذب في المعاملة).