"القرود" تغزو "عقبة شعار".. امتهان للنِّعَم وتشويه للمشهد للبصري واعتداءات على المارة

وتتوالى تحذيرات المختصين من قطعان قرود البابون؛ لما يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار على الإنسان والمزارع، فضلاً عن وصولها إلى الأماكن المأهولة بالسكان؛ ما نتج منه اعتداءات عدة على بعض الأبرياء، وإلحاق الإصابات المختلفة بهم؛ ما يستدعي نقلهم للمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.