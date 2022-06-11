"القصبي" يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية.. ويثمّن إثراءه الباعث الإيماني للقاصدين

وتُعدُّ المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية سابقة "من نوعها" في تاريخ التعريف بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بما تتفرَّد به من مصادر وتقنيات ووسائل عرض تواكب أحدث تقنيات العصر، انطلاقًا من مقرها الرئيس بالمدينة المنورة، لتقدِّم لزوارها حول العالم، من مسلمين وغير مسلمين، معلوماتٍ عن القيم الإسلامية والتصدّي للمفاهيم المغلوطة عنها، مجسّدة بالشاهد الحيّ النصرة الحقيقية لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، بعمل مستدام لا يرتهن للأحداث الوقتية فحسب.