القضاء يقتص للشهيدين "ثامر المطيري" و"عبدالمحسن المطيري"

اقتصت العدالة السعودية للشهيدين الجندي أول ثامر عمران المطيري، والجندي أول عبدالمحسن خلف المطيري، اللذين استشهدا برصاص الغدر وهما يؤديان مهامهما شرق الرياض، على يد عناصر منخرطة في تنظيم داعش الإرهابي قبل أكثر من 6 سنوات، وهما المواطن يزيد أبونيان ومعه آخر ادعى المتهم الأول أنه لا يعرف عنه غير أن اسمه "برجس"، ويتحدث اللهجة المغربية، محاولاً تضليل الأجهزة الأمنية، لكن كشف بيان الداخلية اليوم أن اسمه نواف العنزي.