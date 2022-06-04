"القعيد": المؤتمر الوطني الثامن للجودة يُشكِّل منصة ثرية تواكب مستقبل الجودة الشاملة

وعدَّ رئيس اللجنة العلمية وجود المملكة المتحدة دولة ضيفة أمرًا مثريًا من خلال تجربتها العريقة في مجال الجودة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشكِّل منصة ثرية تفاعلية، تواكب مستقبل الجودة، وتحدياتها الراهنة؛ فقد سعت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى توظيف معايير ومنهجيات علمية وعملية لتحديد أهدافه، ووضع إطار عام له، برسم مسار متوازن، يشتمل على خمسة محاور رئيسية، متفرعة إلى موضوعات تفصيلية، هي: الجودة في رؤية السعودية 2030، ومفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة، وأفضل الممارسات المحلية والدولية في الجودة والتميز المؤسسي، والتحديات في رحلة الجودة والتميز المؤسسي، والتوجهات المستقبلية في الجودة؛ ومن ثم عملت اللجنة على توظيف هذه المحاور وفق أربعة مسارات، تقود إلى التحسين المستمر الناجح، هي: الإلهام، والتمكين، والاستشراف، والريادة.