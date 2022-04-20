القنصل الصيني بجدة: تاريخنا سبب قوة اقتصادنا وهذا سر "غيث الحبوب"

أكد القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة "تان بانغلين"، أن "اليوم العالمي للغة الصينية" المخصص من الأمم المتحدة الذي يصادف 20 أبريل من كل عام، وهو مناسبة تحتفل بها الصين، وهي لا تزال قوية باقتصادها واجتماعها المستقرين على أمد بعيد، والمزدهرة بثقافتها، التي جعلت لها روابط قوية في العالم.