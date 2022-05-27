القيادة تهنئ رئيسة إثيوبيا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسهلي ورق زودي؛ رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.