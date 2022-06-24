القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.