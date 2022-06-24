القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.