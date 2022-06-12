القيادة تهنئ رئيس وزراء سلوفينيا بتشكيل الحكومة الجديدة ونيل موافقة البرلمان

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد روبرت غولوب رئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده.