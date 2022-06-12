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القيادة تهنئ رئيس وزراء سلوفينيا بتشكيل الحكومة الجديدة ونيل موافقة البرلمان

القيادة تهنئ رئيس وزراء سلوفينيا بتشكيل الحكومة الجديدة ونيل موافقة البرلمان
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد روبرت غولوب رئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد روبرت غولوب رئيس الوزراء في جمهورية سلوفينيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته ونيل موافقة البرلمان في بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
روبرت غولوب
رئيس وزراء سلوفينيا

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