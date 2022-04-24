"القيادة" تهنئ رشاد العليمي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.