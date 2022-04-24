"القيادة" تهنئ رشاد العليمي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.
وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والسداد؛ بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه وبلده الشقيق.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وأكد سموه الحرص على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لهما ولشعبيهما الشقيقين.