القيادة تهنئ ماركوس جونيور بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالفلبين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفرديناند ماركوس جونيور؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.
وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفرديناند ماركوس جونيور؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والرقي.