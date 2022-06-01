محليات

القيادة تهنئ ماركوس جونيور بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالفلبين

تمنّت له التوفيق والسداد وللشعب الصديق المزيد من الازدهار
القيادة تهنئ ماركوس جونيور بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالفلبين
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفرديناند ماركوس جونيور؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.

وأعرب الملك، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفرديناند ماركوس جونيور؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب جمهورية الفلبين الصديق المزيد من التقدم والرقي.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الانتخابات الرئاسية بالفلبين
ماركوس جونيور

أخبار قد تعجبك

No stories found.