القيادة تهنئ ماركوس جونيور بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالفلبين

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفرديناند ماركوس جونيور؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الفلبين.