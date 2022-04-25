"القيادة" تهنئ "ماكرون" بمناسبة إعادة انتخابه وخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات مع فرنسا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس إيمانويل ماكرون؛ رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.