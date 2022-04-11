"اللجنة العمالية للجبر القابضة" تستعرض نجاحاتها وخدماتها لمنسوبي الشركة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم مؤخرًا في مدينة الخبر بحضور رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، والأمين العام للجنة الوطنية فواز فلاح المطيري، وعضو مجلس إدارة شركة الجبر القابضة عبدالسلام الجبر، ورئيس اللجنة العمالية بالشركة عبدالعزيز الدولة، وأعضاء اللجنة، ومديري الموارد البشرية في فروع الشركة، كما تم خلال الاجتماع تبادل النقاشات حول سبل تبادل الخبرات واختيار أفضل القواعد والآليات التي تساهم في تحقيق أهداف مثل هذه اللجان في الشركات لخدمة منسوبيها، الذي ينعكس بالتالي في الارتقاء بالشركة ومخرجاتها.