"اللجنة العمالية للجبر القابضة" تستعرض نجاحاتها وخدماتها لمنسوبي الشركة

استعرضت اللجنة العمالية في شركة الجبر القابضة، أعمالها وما تحقق من مكتسبات تصب في خدمة منسوبي الشركة وتطوير بيئة العمل بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم مؤخرًا في مدينة الخبر بحضور رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، والأمين العام للجنة الوطنية فواز فلاح المطيري، وعضو مجلس إدارة شركة الجبر القابضة عبدالسلام الجبر، ورئيس اللجنة العمالية بالشركة عبدالعزيز الدولة، وأعضاء اللجنة، ومديري الموارد البشرية في فروع الشركة، كما تم خلال الاجتماع تبادل النقاشات حول سبل تبادل الخبرات واختيار أفضل القواعد والآليات التي تساهم في تحقيق أهداف مثل هذه اللجان في الشركات لخدمة منسوبيها، الذي ينعكس بالتالي في الارتقاء بالشركة ومخرجاتها.
وعقب نهاية الاجتماع أشاد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، بما اطلع عليه من جهود ونتائج لعمل اللجنة العمالية في شركة الجبر القابضة؛ مقدمًا شكره لإدارة الشركة لإيمانها ودعمها لعمل اللجنة الداخلية؛ لتحقيق رسالتها وأهدافها؛ مؤكدًا حرص اللجنة الوطنية للجان العمالية على دعم ومساندة عمل مثل هذه اللجان والاستفادة من التجارب الناجحة لنقلها إلى اللجان الأخرى؛ بهدف تعزيز بيئة العمل المناسبة التي تساعد في تقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، أبدى رئيس اللجنة العمالية بشركة الجبر القابضة عبدالعزيز الدولة، سعادته وكافة أعضاء اللجنة، بالإشادة التي حصلت عليها اللجنة خلال الاجتماع، والتي تضاف إلى ما تجده اللجنة من انطباعات وتقدير منسوبي الشركة الذين هم المرآة الحقيقية التي يقيّمون من خلالها نجاحهم في مهمتهم.
يُذكر أن اللجنة العمالية في شركة الجبر تضم في عضويتها كلًّا من عبدالعزيز الدولة رئيسًا، وأنفال العمر نائبًا للرئيس، والأعضاء (مريم الغامدي، وأحمد بو حليقة، ومنى عسيري)، وجاء اختيار أعضاء اللجنة بناء على اختيار منسوبي الشركة.