"الله لا يفرقنا يا أبو سلمان".. الرياض وأبوظبي مسارات من التنسيق والتكامل والمصير المشترك

وأضاف: العلاقة بين الدولتين علاقة أخوه وزيارة المسؤولين بين البلدين زيارة إخاء مشيرا إلى وجود تكامل في المواقف السياسية والسياسات الخارجية، فمثلاً نتذكر سياسة التنسيق البترولي أو السياسات البترولية بين الإمارات والسعودية، فحينما مرت أزمة البترول في نهاية العام الماضي وانهارت الأسعار، السعودية وجدت دعمًا كاملاً وفي الوقت نفسه الإمارات وجدت دعمًا كاملاً من السعودية، وبالتالي هناك تنسيق كامل بين الدولتين.