"المالكي" لـ"سبق": لم أتمالك دموعي أمام هذا الموقف.. وبرنامج "إنسان" الأهم بمسيرتي

"معد نقدر نتحمل وظروفنا صعبة".. كلمات أبكت فريق برنامج "إنسان" الذي يعرض على قناة السعودية، ويقدمه سفير الإنسانية الفنان فايز المالكي، متأثرين بالوضع الذي شاهدوه ضمن الحالات الإنسانية الصعبة.
ولم يتمكن سفير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الفنان فايز المالكي، من حبس مشاعره وانهمرت دموعه ودخل في نوبة بكاء متأثرًا أمام الحالات الإنسانية الصعبة التي يعايشها في البرنامج.
وكشف الفنان فايز المالكي لـ"سبق" سبب هذه الدموع؛ كونه يقف أمام حالات إنسانية تعاني وتتألم وليس لها حول ولا قوة، وقال على هامش حفل السحور الرمضاني السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون: "لا أستطيع وصف شعوري، هذا البرنامج إنساني وأمامك حالات إنسانية تتألم وتعاني وتتعذب، ولا حول لها ولا قوة".
واستدرك: لكن بفضل الله ثم بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، استطعنا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بناء مساكن وإنشاء مستشفيات ومدارس وتوفير العلاج للمرضى والمصابين، وتوفير التنمية والاستدامة والتمكين في 80 دولة، وهذا فخر لنا كسعوديين".
ووصف المالكي نجاح برنامج "إنسان" بالعظيم جدًّا، وحقق أصداء جميلة وكبيرة وطيبة، وأضاف: "أكرر دائمًا: هذا البرنامج في كفة وأعمالي الفنية كلها في كفة".
وأكد اعتزازه وفخره بالمشاركة في تقديم هذا البرنامج الإنساني والخيري، مقدمًا شكره للتلفزيون السعودي. وقال: "أشعر أن هذا البرنامج كان مكتوبًا لفايز المالكي، شكرًا للتلفزيون، شكرًا لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شكرًا لكل من دعمنا ووقف وعمل معنا في هذا البرنامج حتى يخرج بهذه الصورة الجميلة".
ويعرف الفنان فايز المالكي بتميزه وبعشقه للعمل الإنساني والخيري والإغاثي منذ 30 عامًا، وقال عنه مذيع قناة العربية الإعلامي محمد الطميحي: "في الوقت اللي انشغل فيه البعض بنجوميته، انشغل هذا النجم بإنسانيته".
يذكر أن برنامج "إنسان" الذي تبثُّه هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان عبر قناة السعودية، وذلك ضمن برمجتها لدورتها للعام الحالي، إلى تقديم جملة من المساعدات في مختلف المجالات؛ منها مجالات طبية وتعليمية وتمكينية وإيوائية.. ويبرز البرنامج قيمة الإنسانية من خلال الأعمال والجهود المبذولة للمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، مع إبراز الجهود السعودية متمثلة فيما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة على مستوى دولي، فضلًا عن تجسيد العطاء الإنساني في أبهى صوره، وتحفيز التكاتف والبذل والعطاء، إضافة إلى ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع السعودي.
ويقدم فيه الفنان فايز المالكي تجربة إنسانية تستحق أن تُروى لحالات إنسانية تُشعرنا بالأمل، وأن السعودية منبع الخير والعطاء؛ إذ يسلط البرنامج الضوء على مهام إنسانية، يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، من خلال معايشة حالات إنسانية بواسطة فِرق إغاثية متخصصة.
ويُبثُّ البرنامج الذي يجسد القيم الإيجابية في المجتمع السعودي على قناة السعودية، في 30 حلقة على مدار شهر رمضان، وتتراوح مدة الحلقة بين 10 دقائق وربع ساعة.
ويشتمل البرنامج على مشاهد تلفزيونية، من بينها مشاهد لقصص إنسانية، تُبرز البُعد الإنساني للانطلاق في دعم الحالة المعنية، وكيفية الوصول إليها، مع التعريف بأوضاعها.
ويتضمن البرنامج تقارير مصوَّرة تسهم في تلخيص بعض المحاور، مثل معاناة الحالة وظروفها وإمكاناتها وقدراتها، وكيفية وصول الحالة للمركز، وكيفية ابتكار حلول مستدامة لمعالجة الحالة، وإيجاد حلول تحقق طموح وأحلام المعنيّ، وتوفر له حياة كريمة.
ويرافق ذلك تقارير إنفوجرافيك تُظهر مجموعة إحصائيات وأرقامًا متعلقة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة، بما يلائم سياق الحلقة والمجال الذي تقدم من خلالها المساعدة عبر رسائل مجتمعية، ومشاهد دعم سابقة، وما تركته من آثار إيجابية.
ويعرض البرنامج، وهو ضمن كوكبة من الأعمال المميزة على شاشة السعودية الأولى خلال، الأوقات التالية: ٦:١٠ مساء - العرض الأول، ويعاد في الساعات ١٠:٣٠ مساء و٤:٣٠ فجرًا و٢:٠٠ ظهرًا .
يُذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون سعت للتمسك بمنهج الالتزام بمعايير عالية الدقة في اختيار البرامج المعنية، بما يناسب ثقافة وذوق العائلة والأفراد والمجتمع كله؛ إذ تسعى جاهدة إلى أن يتسم المحتوى بالثراء، وأن يحقق الرسالة السامية الموجهة بهذا الصدد، بطريقة تراعي حاجة المتلقي.