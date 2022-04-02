المتحدث باسم وزارة "الحج": أصدرنا 23 مليون تصريح عمرة

كشف المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام السعيد عن إصدار 23 مليون تصريح عمرة تشمل حركة العمرة منذ بداية الموسم، واستفاد من الخدمة المواطن والمقيم والزائر من خارج المملكة خلال شهر رمضان.
وقال "السعيد": ما زالت الفترات متاحة لمن يرغب بحجز العمرة والعدد كبير ولكن الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين رجعت إلى وضعها الطبيعي والجهود الميدانية لقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة متمثلة بالكوادر الميدانية؛ تجعلها على استعداد تام لهذا العدد وإدارة الحشود بالشكل الاحترافي المعتاد... ومرحباً بضيوف الرحمن ونحن مستعدون لأي عدد.
وأضاف عبر قناة الإخبارية: كان الزائرون من خارج المملكة، في السابق، لا يستطيعون إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا إلا بعد دخولهم إلى أراضي السعودية، والآن يستطيع الزائر وهو في بلده الدخول إلى تطبيق اعتمرنا وحجز تصريح العمرة قبل وصوله إلى السعودية.
وأردف: استفادت من هذه الخدمة أكثر من 56 دولة حتى هذه اللحظة، وهذه الخاصية ستساعد على التخطيط الأمثل لرحلة العمرة .