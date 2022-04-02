المتحدث باسم وزارة "الحج": أصدرنا 23 مليون تصريح عمرة

وأضاف عبر قناة الإخبارية: كان الزائرون من خارج المملكة، في السابق، لا يستطيعون إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا إلا بعد دخولهم إلى أراضي السعودية، والآن يستطيع الزائر وهو في بلده الدخول إلى تطبيق اعتمرنا وحجز تصريح العمرة قبل وصوله إلى السعودية.