المجلس أصدر ١١ قرارًا.. خادم الحرمين يترأس جلسة الوزراء

حادي عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية خالد بن إبراهيم بن محمد الفايز إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.