"المجمع الملكي للفنون" يمزج بتصميمه الخارجي عمق الماضي بأصالة الحاضر

وأصبح الفن بتنوعه مرتكزًا رئيسيًّا تقوم عليه الرؤية السعودية، وليس ضربًا من الترف، بل تعريفًا بحضارة وعراقة السعودية التي تعد كنزًا للتراث الطبيعي والإنساني، حتى القهوة التي تعكس كرم السعوديين أصبحت اليوم هوية وثقافة دفعت السعودية للاهتمام بها، ليس مشروبًا فقط.