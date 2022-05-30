"المحافظ العقارية" تعلن إفراغ الصفقة العقارية الأكبر لهذا العام والأضخم في تاريخ المساهمات العقارية.. أرض شاطئ القطيف بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال

أعلنت شركة المحافظ العقارية المسوق العقاري المعتمد لمزاد مسك تاروت "أرض شاطئ القطيف" صباح اليوم إتمام عملية الإفراغ لأرض شاطئ القطيف، وقد جاء الإعلان عن إفراغ هذه الأرض العملاقة بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع وقيمة إجمالية بلغت 834 4,197,609 ريالًا كأضخم صفقة في تاريخ لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، وأضخم صفقة عقارية في السوق السعودي لهذا العام، ليفتح هذا الإعلان آفاقاً عقارية واستثمارية وتطويرية رحبة في سوق العقار بالمنطقة الشرقية لكثرة الطلب المتوقع على ما ستمنحه هذه الأرض من منتجات عقارية متعددة.
وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف، الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية: "الحمد لله من قبل ومن بعد، أبارك للبائع والمشتري وأسأل الله أن يطرح لهم البركة والتوفيق"، وأضاف السيف: "يأتي هذا الإعلان عن إتمام إفراغ أرض مزاد مسك تاروت "أرض شاطئ القطيف" كأكبر صفقة لهذا العام وأضخم صفقة في تاريخ لجنة المساهمات العقارية "تصفية" بقيمة تجاوزت 4.19 مليار ريال، ليؤكد قوة السوق العقاري في مختلف مناطق المملكة، وليفتح مجموعة كبيرة من الفرص للمستثمرين والمطورين وكافة الأطراف ذوي العلاقة في السوق العقاري" وأكمل السيف: "بذلنا جهداً مركزاً في الآونة الأخيرة لتقدم المحافظ العقارية لعملائها نخبة من الفرص والمزادات الاستثنائية التي كانت حديث السوق في الأشهر القليلة الماضية بمجموع مبيعات تجاوزت 5 مليارات ريال خلال الربع الأول من هذا العام"، واختتم السيف حديثه: "نبشر المستثمرين والمهتمين بالسوق العقاري بطرح قريب لمجموعة من الفرص العقارية الكبرى بمدينة الرياض، والتي ستكون واحدة من أهم الأحداث العقارية التي تتجه إليها الأنظار في العاصمة الرياض".