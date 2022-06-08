"المحتوى المحلي" تطلق حزمة خدمات إلكترونية لتسهيل ممارسة الأعمال

وتضمّنت حزمة الخدمات المضافة في موقع الهيئة خدمة "حساب خط الأساس" التي تهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من رفع طلبات حساب خط الأساس إلى مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة؛ من أجل تدقيقها، وإصدار شهادة المحتوى المحلي بعد اعتماد الهيئة؛ بهدف زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.