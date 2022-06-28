المحكمة العُليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غد الأربعاء

فنظرًا لما تَضَمنه قرار المحكمة العليا رقم (158/ هـ) وتاريخ 1/ 11/ 1443هـ، أن يوم الثلاثاء 1/ 11/ 1443هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 31/ 5/ 2022م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1443هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الأربعاء 2/ 11/ 1443هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 1/ 6/ 2022م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1443هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 30/ 11/ 1443هـ، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة حسب قرار المحكمة العليا المذكور أعلاه، الموافق 29/ 6/ 2022م.