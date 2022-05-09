المديرة المساعدة لليونسكو: الاستدامة محور رئيس في رؤية المملكة 2030

وتطرقت إلى الأزمة الصحية والزعزعة التي أحدثتها في التعليم الدولي وهو ما أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات حول العالم، وهو ما سرع من عملية التحول للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، مشيرة إلى أن هناك نحو 1.5 مليار طالب خارج المدارس مع بداية الأزمة، وقبل الأزمة كان هناك نحو 260 مليون طفل حول العالم دون تعليم.