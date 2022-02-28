المذيعة "نهى الحربي" تلفت الأنظار في "كأس السعودية" بزي "الفارسة"

لفتت المذيعة السعودية نهى الحربي، أنظار الحضور في "كأس السعودية للفروسية" في نسخته الثالثة بتصميم زي "الفارسة" من تصميم المصممة صالحة الشهراني.

جمع الحدث جمال التراث الجنوبي بألوانه من تهامة ورجال ألمع وعسير، وإضافة اللمسات الجاذبة له بطريقة مبتكرة قدمت فيه تراث منطقة الجنوب بطريقة جاذبة وجميلة أمام زوار المحفل الدولي.

ولم يخل الحدث من لمسات الغموض التي قادت مرأى العين للسؤال عن نوع الزي التراث، والذي جمع الأصالة والتراث والابتكار ممتزجة في شكل واحد أسفر عن إبداع أبهر الحضور .

ويعد هذا الحدث من أهم الفعاليات التي تقام في المملكة؛ لأنها تجمع الرياضة والثقافة والترفيه والموضة مع ربطه بثقافة وتراث المجتمع .

واعتبرت الأزياء في هذه المناسبة عرساً ثقافياً تراثياً سعودياً تمثل في أزياء الحضور وأضاف تميزاً وجمالاً على أجواء الأمسية الأولى في أحد أغلى سباقات الخيل في العالم وهو (كأس السعودية)، والذي عقد يومي 19-20 من شهر فبراير للعالم 2021م، بنسخته الثانية في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.

وشكلت أغلب الأزياء فخراً واعتزازاً بالهوية السعودية امتثل جميع الحضور في أمسية الحفل الختامي لسباق "كأس السعودية" بارتداء الزي التراثي السعودي سواء للرجال أو للنساء، فتنوعت التصاميم والأزياء، وعكست جمال التراث من مختلف مناطق المملكة، وتشكلت لوحة من الأزياء التراثية القديمة بتصميمها الحديث، ما لفت أنظار العالم إلى السعودية .