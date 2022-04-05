المذيع "أبو محفوظ": وفاة الوالدة صدمة حياتي و"معصي" ترك قناة "المجد"

أكد المذيع خالد أبو محفوظ، أن إيقافه لمدة عامين عن الظهور على شاشة قناة المجد قبل عودته للظهور مجددًا كان لأسباب رأتها شبكة المجد في ذلك الوقت، مبديًا تحفظه عن ذكر أي منها، ومؤكدًا أنه باقٍ مع "المجد" و"معصي" يتركها.
وكشف الإعلامي بقناة المجد خالد أبو محفوظ عن تفاصيل في حياته الشخصية للمرة الأولى، منها أن والدته -رحمها الله- عانت قبل وفاتها بسبب مرض السرطان، بعد أن مكثت في العناية المركزة نحو 20 يومًا، مشيرًا إلى أن الحدث كان صعبًا، ولم يستطع تجاوز تلك الصدمة حتى الوقت الحالي، مفيدًا بأن حسبه أن آخر ما نطقت به قبل أن توافيها المنية في العناية المركزة هي نطقها بالشهادة.
وفي لقائه الأول كضيف، بعد أن عمل ١٣ عامًا مذيعًا بالقناة، حلّ "أبو محفوظ" على البرنامج الرمضاني "بريك" الذي يقدمه المذيع بريك الشلوي يوميًا على قناة المجد العامة في رمضان، مؤكدًا أنه بدأ العمل الإعلامي منذ الصغر في التقديم الإذاعي والمشاركة في الحفلات والأنشطة المدرسية، لكنه بدأ الممارسة العملية في القنوات الفضائية والظهور كمذيع قبل 13 عامًا، وطوال هذه الفترة استطاع أن يطور من أدائه من خلال المشاركة في كل أشكال العمل الإعلامي.
وتحفظ "أبو محفوظ" عن ذكر أسباب إيقافه لمدة سنتين عن المشاركة في برامج القناة، مكتفيًا بالقول إن الإيقاف "كان لأسباب رأتها شبكة المجد وقتها"، مؤكدًا أن ما أشيع عن إخفاء زواجه غير صحيح، بدليل أن الخبر انتشر وتصدر الترند في السوشيال ميديا، كما حضر الحفل العديد من الأسماء البارزة من الإعلاميين.
يُذكر أن "خالد أبو محفوظ" والذي يعمل في قناة المجد من 2009 وحتى اليوم، حاصل على البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والدبلوم في الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى عددٍ من الشهادات والدورات في التسويق والإعلام الرقمي.