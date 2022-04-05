المذيع "أبو محفوظ": وفاة الوالدة صدمة حياتي و"معصي" ترك قناة "المجد"

وفي لقائه الأول كضيف، بعد أن عمل ١٣ عامًا مذيعًا بالقناة، حلّ "أبو محفوظ" على البرنامج الرمضاني "بريك" الذي يقدمه المذيع بريك الشلوي يوميًا على قناة المجد العامة في رمضان، مؤكدًا أنه بدأ العمل الإعلامي منذ الصغر في التقديم الإذاعي والمشاركة في الحفلات والأنشطة المدرسية، لكنه بدأ الممارسة العملية في القنوات الفضائية والظهور كمذيع قبل 13 عامًا، وطوال هذه الفترة استطاع أن يطور من أدائه من خلال المشاركة في كل أشكال العمل الإعلامي.